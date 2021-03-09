Роспотребнадзор прокомментировал отравления в Махачкале

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В Роспотребнадзоре по Дагестану прокомментировали случаи отравления в Махачкале.
Роспотребнадзор прокомментировал отравления в Махачкале
  • РИА Новости

«По предварительным данным эпидемиологического расследования, единый фактор передачи инфекции не прослеживается. Случаи заболевания зарегистрированы во всех трёх районах города Махачкалы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами проведён отбор проб водопроводной воды и биологического материала от больных для исследования.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных с отравлением в Махачкале возросло до 49. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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