Число госпитализированных с отравлением в Махачкале возросло до 49

В пресс-службе СУ СК России по Дагестану заявили, что в больницы Махачкалы поступили 49 человек с признаками отравления, в том числе 27 детей.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По версии следствия, 6 и 7 марта 2021 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступили 49 человек, из них 27 детей, с симптомами острой кишечной инфекции. Всем обратившимся детям оказана необходимая медицинская помощь», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В СК отмечают, что в настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции.

Ранее Минздрав Дагестана сообщил, что 24 человека, среди которых 22 ребёнка, были госпитализированы в Махачкале с признаками пищевого отравления.