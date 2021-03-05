Гастроэнтеролог рассказал об опасных свойствах хурмы

Гастроэнтеролог Никита Харлов объяснил, какие последствия для здоровья может иметь частое употребление хурмы.

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист пояснил, что из-за вяжущих свойств фрукта его чрезмерное употребление со сравнительно большой вероятностью может привести к образованию фитобезоаров.

«Фитобезоары (или просто безоары) — это такое образование, которое не переваривается, застревает в кишечнике и вызывает острую кишечную непроходимость», — указал медик.

Опасность возникновения подобных образований возникает при большом количестве растительных продуктов в рационе. Это происходит из-за воздействия неперевариваемой клетчатки, которая не усваивается организмом, а проходит сквозь кишечник, пояснил врач.

Харлов отметил, что в целом образование фитобезоаров является редким явлением. Чаще всего оно наблюдается у пожилых людей в возрасте старше 70—80 лет и у людей с серьёзными заболеваниями. Лечится такое заболевание в основном хирургическим путем.

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