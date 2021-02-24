Тюменский суд лишил родительских прав женщину, оставившую ребёнка на морозе

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В Тюменской области суд лишил родительских прав женщину, оставившую ребёнка на морозе.
Тюменский суд лишил родительских прав женщину, оставившую ребёнка на морозе
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следствия, с 31 декабря 2020 года жительница села Вагай в течение нескольких дней оставляла детей трёх и четырёх лет без присмотра, так как злоупотребляла алкоголем. В результате один ребёнок оказался раздетым на улице в сильный мороз.

Мальчика нашла бабушка, которая и завела его домой, после чего сообщила об этом матери. Когда женщина вернулась, то избила ребёнка.

Суд удовлетворил ходатайство о лишении обвиняемой родительских прав.

В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Они находятся у родственников, с ними работают психологи.

Уголовное дело направлено прокурору.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери.

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