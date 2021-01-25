В Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
По версии следствия, женщина избивала своего восьмилетнего сына в период с марта 2020 года по январь 2021-го. Она наносила побои ребёнку, причиняя ему физическую боль и телесные повреждения.
В отношении неё возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетнего.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняет следствие.
Ранее «Реальное время» сообщало, что полуторагодовалая девочка, которая попала в реанимацию после того, как нетрезвая мать забыла её в сарае в -30 °С, находится в критически тяжёлом состоянии.