В Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери

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В СУ СК России по Кировской области сообщили о возбуждении дела в отношении женщины из Слободского района, которая избивала маленького сына на протяжении 11 месяцев.
В Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

По версии следствия,  женщина избивала своего восьмилетнего сына в период с марта 2020 года по январь 2021-го. Она наносила побои ребёнку, причиняя ему физическую боль и телесные повреждения.

В отношении неё возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетнего.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняет следствие.

Ранее «Реальное время» сообщало, что полуторагодовалая девочка, которая попала в реанимацию после того, как нетрезвая мать забыла её в сарае в -30 °С, находится в критически тяжёлом состоянии.

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