В Тюменской области проводят проверку после госпитализации двух детей

В больницу села Вагай Тюменской области доставлены мальчики 2016 и 2017 годов рождения, у младшего — признаки переохлаждения и обезвоживания, а также травмы. Региональное СУ СК России проводит доследственную проверку.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

По предварительным данным, с 31 декабря мать и её сожитель отмечали Новый год, употребляли алкоголь. 2 января пострадавший мальчик выходил раздетым на мороз, из-за чего женщина избила ребёнка. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Будут изучены условия жизни и воспитания детей.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вынесли приговор педагогу, обвиняемой в истязании учеников.