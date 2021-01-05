В Тюменской области проводят проверку после госпитализации двух детей

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В больницу села Вагай Тюменской области доставлены мальчики 2016 и 2017 годов рождения, у младшего — признаки переохлаждения и обезвоживания, а также травмы. Региональное СУ СК России проводит доследственную проверку.
В Тюменской области проводят проверку после госпитализации двух детей
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Об этом сообщает megatyumen.ru.

По предварительным данным, с 31 декабря мать и её сожитель отмечали Новый год, употребляли алкоголь. 2 января пострадавший мальчик выходил раздетым на мороз, из-за чего женщина избила ребёнка. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Будут изучены условия жизни и воспитания детей.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вынесли приговор педагогу, обвиняемой в истязании учеников.

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