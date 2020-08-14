В Кировской области вынесли приговор педагогу, обвиняемой в истязании учеников

В Кировской области вынесли приговор педагогу, обвиняемой в истязании двух учеников.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное СУ СК России.

В январе — феврале 2020 года учительница из Зуевского района систематически избивала мальчиков девяти и 10 лет. Она осознавала, что дети не могли защитить себя и оказать сопротивление.

Женщина полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Учительницу лишили права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.