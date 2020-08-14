В Кировской области вынесли приговор педагогу, обвиняемой в истязании учеников
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное СУ СК России.
В январе — феврале 2020 года учительница из Зуевского района систематически избивала мальчиков девяти и 10 лет. Она осознавала, что дети не могли защитить себя и оказать сопротивление.
Женщина полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Учительницу лишили права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.