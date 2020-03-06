В Челябинской области вынесли приговор отцу, причинившему тяжкий вред здоровью малолетнего сына

В Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на суд Нагайбакского района.

Установлено, что житель посёлка Остроленский вернулся с работы в состоянии алкогольного опьянения и увидел беспорядок. Сначала он отругал сына, после чего поднял его на высоту своего роста и бросил на пол.

Как отметили в суде, мужчине было известно, что ребёнок страдает психическим расстройством и не способен сопротивляться.

Отца признали виновным. Он приговорён к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее портал progorod43 сообщал, что суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына.