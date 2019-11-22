Суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына

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Суд вынес приговор жительнице Яранска (Кировская область) за телесные наказания, которые она применяла в отношении семилетнего сына, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.
Суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына
  • РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, на основе собранных доказательств суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

37-летняя мать в 2018—2019 годах систематически била своего сына, пытаясь добиться послушания, уточнили в Следственном комитете.

Ранее Nation News сообщало, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.

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