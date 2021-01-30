Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки во Владимирской области зафиксировали 150 случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших достигло 23 341.

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на данные региональной администрации.

Выздоровели 20 518 пациентов, в том числе 142 — за 29 января.

В лабораториях выполнено 2963 исследования на коронавирус за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 124 случая COVID-19 за сутки. Выписаны 168 человек, передаёт udm-info.ru.

Вакцинировались в общей сложности 4835 жителей, из них 814 получили второй компонент.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.