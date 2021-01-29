Вирусолог дал прогноз по пандемии

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.

«Похоже, что ситуация стабилизируется. С учётом отечественных вакцин, которые я считаю неплохими, ситуация стабилизируется к лету. Поскольку летом вирусные заболевания теряют силу, то, наверное, мы снимем маски», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, пандемия может быстрее закончиться в регионах, поскольку вирусу «удобно» распространяться в крупных городах.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.