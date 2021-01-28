В Башкирии приостановили введение ковидных паспортов

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Власти Башкирии приостановили введение в регионе паспортов для вакцинированных от COVID-19, они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
В Башкирии приостановили введение ковидных паспортов
  • РИА Новости

«Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения», — говорится в сообщении

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, говоря об идее введения ковидных паспортов в российских регионах, заявила, что появление каких-либо дополнительных документов для вакцинированных, кроме сертификата, вредно. 

В январе глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что власти региона начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы.

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