В Башкирии приостановили введение ковидных паспортов
- РИА Новости
«Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения», — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, говоря об идее введения ковидных паспортов в российских регионах, заявила, что появление каких-либо дополнительных документов для вакцинированных, кроме сертификата, вредно.
В январе глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что власти региона начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы.