В Башкирии начнут выдавать антиковидные паспорта в феврале

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 5 февраля власти региона начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы.
В Башкирии начнут выдавать антиковидные паспорта в феврале
  • РИА Новости

«С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией — антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать те, кто переболел и имеет антитела, и те, кто вакцинировался», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это позволит решить целый ряд проблем. В частности, как он отметил, люди старше 65 лет смогут спокойно покидать свои дома.

«Это, конечно, определённое стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», — добавил Хабиров.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил идею сертификации переболевших COVID-19.

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