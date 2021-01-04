Эксперт оценил идею сертификации переболевших COVID-19

Руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко оценил идею сертификации переболевших COVID-19.

«Имеет смысл ввести такой документ или паспорт, что человек переболел. Разумной мерой было бы давать переболевшим людям какое-то свидетельство, какой-то сертификат», — заявил он в беседе с URA.RU.

Он назвал такое решение целесообразным.

Ранее сообщалось, что на портале государственных услуг заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.