Эксперт оценил идею сертификации переболевших COVID-19
- Reuters
«Имеет смысл ввести такой документ или паспорт, что человек переболел. Разумной мерой было бы давать переболевшим людям какое-то свидетельство, какой-то сертификат», — заявил он в беседе с URA.RU.
Он назвал такое решение целесообразным.
Ранее сообщалось, что на портале государственных услуг заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации.
Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.