На сайте госуслуг заработал сервис по выдаче сертификата о вакцинации
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Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе визита в Тверскую область.
По его словам, с 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения вакцинированных от коронавируса пациентов.
«На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», — цитирует его ТАСС.
В декабре Мурашко заявлял, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность «получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме».