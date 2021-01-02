На сайте госуслуг заработал сервис по выдаче сертификата о вакцинации

На портале государственных услуг заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе визита в Тверскую область.

По его словам, с 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения вакцинированных от коронавируса пациентов.

«На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», — цитирует его ТАСС.

В декабре Мурашко заявлял, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность «получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме».