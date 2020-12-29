Минздрав рассказал о получении паспорта вакцинированного от COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о получении паспорта вакцинированного от коронавируса через сайт госуслуг.
Минздрав рассказал о получении паспорта вакцинированного от COVID-19
  • РИА Новости

«Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет», — сказал он.

Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавируса «Спутник V» для лиц старше 60 лет.

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