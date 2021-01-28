Голикова заявила о вредности введения ковидных паспортов
- РИА Новости
«Ещё раз я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата», — сказала она.
Как отметила Голикова, введение паспортов или других документов «вызывает раздражение граждан».
«И граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — подчеркнула она.
Ранее Голикова, говоря об идее введения ковидных паспортов, отметила, что никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире «никогда не применялось».
Глава Башкирии Радий Хабиров ранее заявлял, что с 5 февраля власти региона начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы.