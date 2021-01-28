Голикова заявила о вредности введения ковидных паспортов

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Вводить в регионах России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от COVID-19, кроме сертификата, вредно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании российского лидера Владимира Путина с правительством.
Голикова заявила о вредности введения ковидных паспортов
  • РИА Новости

«Ещё раз я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата», — сказала она.

Как отметила Голикова, введение паспортов или других документов «вызывает раздражение граждан».

«И граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — подчеркнула она.

Ранее Голикова, говоря об идее введения ковидных паспортов, отметила, что никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире «никогда не применялось».

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее заявлял, что с 5 февраля власти региона начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы.

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