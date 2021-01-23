Голикова высказалась об идее введения ковид-паспортов

Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась об идее введения ковидных паспортов для людей, привившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я считаю, что паспорт у нас один. Никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось. Единственный сертификат, который сегодня применяется и который одобрен Всемирной организацией здравоохранения, — это международный сертификат от жёлтой лихорадки», — приводит её слова в эфире телеканала «Россия 1» «Вести.ру».

В то же время Голикова отметила, что в соответствии с российским законодательством человеку, который получает вакцину от любого инфекционного заболевания, выдаётся обязательный сертификат.

Но при этом введение документов, которые ограничивают перемещение людей, недопустимо, добавила она.

«И это важно, потому что это предопределяет статус и свободу передвижения самого человека. Любого рода ограничения в том числе рассматриваются людьми как принуждение... Не все страны могут предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, который имеет, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей», — подчеркнула вице-премьер.

Она также сообщила, что российским регионам, которые высказали намерение «ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то большие или общественно значимые мероприятия», было заявлено о недопустимости подобных мер.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 5 февраля власти региона начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы — антиковидные паспорта.

В ЕС также заявили, что намерены обсудить вопрос введения сертификатов вакцинации.

При этом чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал на данный момент не вводить требования о доказательстве вакцинации от COVID-19 для международных поездок.