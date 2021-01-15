В ВОЗ высказались против доказательства вакцинации от COVID

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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендует на данный момент не вводить требования о доказательстве вакцинации от COVID-19 для международных поездок.
В ВОЗ высказались против доказательства вакцинации от COVID
  • Reuters

«Учитывая, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников», — приводит РИА Новости рекомендации ВОЗ.

При этом отмечается, что подтверждение вакцинации не должно освобождать международных путешественников от соблюдения других мер по снижению риска путешествий.

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