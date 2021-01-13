В РСТ оценили перспективы российского туризма в 2021 году

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Член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов оценил перспективы отечественного туризма в 2021 году.
В РСТ оценили перспективы российского туризма в 2021 году
  • Pixabay

«В 2021 году российский туризм столкнётся практически с теми же самыми рисками, которые были в 2020 году. Ситуация практически не изменилась. Ограничения, специальные требования с тестами, с карантином по прилёте в том виде, в котором они были в 2020 году, остаются и сейчас», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, нужен процесс налаживания механизма, который позволит реанимировать турпотоки.

«Безусловно, рано или поздно острая фаза пандемии пройдёт, но останутся какие-то вспышки в отдельных странах, останутся страхи, останутся какие-то новые штаммы, которые будут попеременно появляться», — прогнозирует Мохов.

Он полагает, что, как только начнёт восстанавливаться воздушное сообщение, пусть даже выборочно, отечественные туристы сразу воспользуются возможностью и будут планировать путешествия.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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