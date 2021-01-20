Матвиенко прокомментировала идею о введении ковидных паспортов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала идею о введении в России ковидных паспортов.

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении… Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

По её словам, в восприятии людей справка о прививке — это «красная книжечка со штампами», с которой гражданин якобы получит дополнительные права и возможности.

«Нет, конечно, не будет такого», — сказала Матвиенко.

В то же время она рекомендовала пройти вакцинацию, поскольку это практически единственный способ сдержать пандемию COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к идее о введении в стране ковидных паспортов.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала такие паспорта необходимой мерой для борьбы с пандемией.