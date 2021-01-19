В Кремле оценили идею введения ковидных паспортов
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- РИА Новости
«Вы знаете, что сама по себе идея введения ковидных паспортов и идея попытаться унифицировать эти подходы с другими странами существует», — рассказал он.
Песков напомнил, что это был один из вопросов на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Он рассказал, что эта тема была зафиксирована в перечне поручений, который был подписан по итогам пресс-конференции.
По его словам, официальной позиции по этому вопросу сейчас нет, но тема циркулирует, её прорабатывают.
Песков отметил, что коронавирус создал новую реальность, в которой все будут жить ещё неопределённое время.
«Поэтому прорабатываются разные варианты для того, чтобы облегчить нашу жизнь», — отметил он.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 5 февраля власти региона начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы — антиковидные паспорта.
По его словам, эти документы будут получать и те, кто переболел и имеет антитела, и те, кто вакцинировался.