В Кремле оценили идею введения ковидных паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к идее о введении в стране ковидных паспортов.

«Вы знаете, что сама по себе идея введения ковидных паспортов и идея попытаться унифицировать эти подходы с другими странами существует», — рассказал он.

Песков напомнил, что это был один из вопросов на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Он рассказал, что эта тема была зафиксирована в перечне поручений, который был подписан по итогам пресс-конференции.

По его словам, официальной позиции по этому вопросу сейчас нет, но тема циркулирует, её прорабатывают.

Песков отметил, что коронавирус создал новую реальность, в которой все будут жить ещё неопределённое время.

«Поэтому прорабатываются разные варианты для того, чтобы облегчить нашу жизнь», — отметил он.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 5 февраля власти региона начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы — антиковидные паспорта.

По его словам, эти документы будут получать и те, кто переболел и имеет антитела, и те, кто вакцинировался.