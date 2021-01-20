Москалькова назвала ковид-паспорта необходимой мерой для борьбы с пандемией

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ковид-паспорта необходимой мерой для борьбы с пандемией.

«Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер, «антиковидные паспорта» на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействию пандемии», — сказала РИА Новости Москалькова.

Она отметила, что на сегодняшний день вакцинация — «единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации».

Согласно опросу портала SuperJob, инициативу по внедрению ковид-паспортов в России поддержали 12% респондентов.

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