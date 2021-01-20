Опрос показал отношение россиян к внедрению ковид-паспортов

Согласно опросу портала SuperJob, инициативу по внедрению ковид-паспортов в России поддержали 12% респондентов.

Как пишет РБК, против высказались 59%. Ещё 29% опрошенных затруднились с ответом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к идее о введении в стране ковидных паспортов.

Он отметил, что «сама по себе идея введения ковидных паспортов и идея попытаться унифицировать эти подходы с другими странами существует».

Песков напомнил, что это был один из вопросов на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Он рассказал, что эта тема была зафиксирована в перечне поручений, который был подписан по итогам пресс-конференции.

По его словам, официальной позиции по этому вопросу сейчас нет, но тема циркулирует, её прорабатывают.