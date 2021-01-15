В ЕС намерены обсудить вопрос введения сертификатов вакцинации

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе заявила, что в Евросоюзе намерены детально обсудить вопрос введения сертификатов вакцинации.

«С медицинской точки зрения паспорта или сертификаты вакцинации — это нормальная и естественная мера. Однако вопрос о дополнительных правах, которые будет давать такой документ, требует уточнения. Он будет обсуждаться на уровне Евросоюза», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что на российском портале государственных услуг заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации.

Руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил идею сертификации переболевших COVID-19.