Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране.
Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
  • РИА Новости

В беседе с НСН он назвал текущую статистику прогнозируемым ростом.

«Он будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются», — сказал эксперт.

По его словам, в наблюдаемом подъёме до 60% случаев лёгкого течения болезни и бессимптомного носительства.

«Главные группы, в которых заболевание проходит тяжело, — это старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому задача у всех нас одна — выполнять все требования: маски, соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, защита групп риска. И самое главное — ответственное поведение», — заявил Онищенко в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, это максимум с начала пандемии.

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