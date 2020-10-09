В России за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
- © Maxim Shemetov
«За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил оперштаб.
Накануне было зафиксировано 11 493 случая COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство заболевших COVID-19 в России в сентябре — офисные работники.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.