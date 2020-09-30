В Москве определили самые красивые новые станции метро

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Пассажиры назвали девять самых красивых станций московского метрополитена, которые открылись за последние пять лет.
В Москве определили самые красивые новые станции метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса Telegram-канала «Едем по Москве».

В тройке фаворитов: «Савёловская» Большой кольцевой линии, «Рассказовка» и «Румянцево».

Также в список вошли станции: «Котельники», «Фонвизинская», «Селигерская», «Новопеределкино», «Окская» и «Лефортово».

Ранее НСН со ссылкой на портал мэра и правительства сообщил, что в Москве утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла «Выхино».

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