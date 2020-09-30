В Москве определили самые красивые новые станции метро
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса Telegram-канала «Едем по Москве».
В тройке фаворитов: «Савёловская» Большой кольцевой линии, «Рассказовка» и «Румянцево».
Также в список вошли станции: «Котельники», «Фонвизинская», «Селигерская», «Новопеределкино», «Окская» и «Лефортово».
Ранее НСН со ссылкой на портал мэра и правительства сообщил, что в Москве утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла «Выхино».