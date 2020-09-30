В Москве определили самые красивые новые станции метро

Пассажиры назвали девять самых красивых станций московского метрополитена, которые открылись за последние пять лет.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса Telegram-канала «Едем по Москве».

В тройке фаворитов: «Савёловская» Большой кольцевой линии, «Рассказовка» и «Румянцево».

Также в список вошли станции: «Котельники», «Фонвизинская», «Селигерская», «Новопеределкино», «Окская» и «Лефортово».

Ранее НСН со ссылкой на портал мэра и правительства сообщил, что в Москве утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла «Выхино».