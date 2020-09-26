В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 среди военнослужащих

За прошедшие сутки 24 российских военных выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом следует из данных информационного бюллетеня Минобороны России.

РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 24 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 11 946 человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что 41 193 военнослужащих сняты с медицинского контроля по коронавирусу. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.