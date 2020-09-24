В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

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За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 42 военнослужащих. Всего в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели более 11,8 тыс. заболевших COVID-19.
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные информационного бюллетеня Минобороны.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 11 879 человек», — заявили в министерстве.

При этом общее число вылечившихся среди гражданского персонала Минобороны выросло до 1491.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

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