В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился 61 военнослужащий. Всего в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели около 11,6 тыс. заболевших COVID-19, следует из информационного бюллетеня Минобороны.

© РИА Новости / Кирилл Брага

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 11 606 человек», — цитирует сообщение РИА Новости. Отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1426. Вместе с этим, по данным оборонного ведомства, на 18 сентября в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 464 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 116 человек. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.