В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
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«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 11 606 человек», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1426.
Вместе с этим, по данным оборонного ведомства, на 18 сентября в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 464 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 116 человек.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.