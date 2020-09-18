В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

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За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился 61 военнослужащий. Всего в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели около 11,6 тыс. заболевших COVID-19, следует из информационного бюллетеня Минобороны.
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 11 606 человек», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1426.

Вместе с этим, по данным оборонного ведомства, на 18 сентября в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 464 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 116 человек.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

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