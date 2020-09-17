Губернатор Архангельской области оценил меры по борьбе с COVID-19

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Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке различных слоёв населения, принятые в Архангельской области, оказались достаточно эффективными. Об этом заявил губернатор Александр Цыбульский.

«Мы отвлекли из регионального бюджета достаточно серьёзные средства для того, чтобы поддержать врачей, не работающих в «красной зоне». На мой взгляд, эти меры дали хороший эффект, потому что позволили поддержать население, но в то же время усилили нагрузку на бюджет», — цитирует РИА Новости Цыбульского.

Губернатор подчеркнул, что в регионе был принят большой пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, понёсшего серьёзные потери.

Уточняется, что власти также приняли ряд дополнительных мер поддержки, включая налоговое стимулирование, снижение ставки по упрощённой системе налогообложения, предоставление налоговых преференций и отсрочки по ряду налогов.

Цыбульский добавил, что в этом году для сокращения дефицита бюджета властям области нужно будет занимать деньги.

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