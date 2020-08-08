Масочный режим в Иркутской области продлён до 28 августа

Масочный режим в Иркутской области, который ранее был объявлен из-за пандемии коронавируса до 9 августа, продлён до 28 августа.

«В Иркутской области действие масочного режима продлено по 28 августа включительно. До этого же времени людям от 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства региона.

Ранее сообщалось, что в Московской области пассажиров, едущих в электричках без защитных масок, за три дня оштрафовали в общей сложности на 870 тыс. рублей.