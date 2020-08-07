В Подмосковье рассказали о ситуации с нарушением масочного режима в электричках

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В Московской области пассажиров, едущих в электричках без защитных масок, за три дня оштрафовали в общей сложности на 870 тыс. рублей.
В Подмосковье рассказали о ситуации с нарушением масочного режима в электричках
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», наибольшее число нарушителей выявили на станциях «Серпухов», «Голицыно» и «Люберцы-1».

«За три дня более двух тысяч предупреждений получили пассажиры железнодорожных станций Подмосковья за проезд без масок, 174 человека привлекли к административной ответственности на общую сумму 870 тыс. рублей», — сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своём Telegram-канале.

Рейды в Московской области сейчас проходят на всех видах транспорта.

Штраф за появление в общественных местах и в транспорте без средств защиты составляет 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала действия масочно-перчаточного режима более 42 тыс. пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты.

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