Путин поручил утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока
- РИА Новости
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока... на период до 2035 года: прекращение миграционного оттока населения; превышение среднероссийских показателей качества жизни населения; превышение среднероссийских показателей экономического развития», — говорится в указе.
В нацпрограмме должны быть предусмотрены такие направления, как ускорение экономического роста, развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, формирование комфортной городской среды и технологическое развитие.
Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в дальневосточных регионах.