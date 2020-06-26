Путин поручил утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству в трёхмесячный срок утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока... на период до 2035 года: прекращение миграционного оттока населения; превышение среднероссийских показателей качества жизни населения; превышение среднероссийских показателей экономического развития», — говорится в указе.

В нацпрограмме должны быть предусмотрены такие направления, как ускорение экономического роста, развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, формирование комфортной городской среды и технологическое развитие.

Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в дальневосточных регионах.