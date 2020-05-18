Козлов оценил меры по борьбе с коронавирусом на Дальнем Востоке

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в дальневосточных регионах.

По его словам, Дальний Восток с первых дней пандемии начал наращивать объёмы по медицинскому оборудованию, обеспечению койко-мест и средств индивидуальной защиты.

«Скажу так, идеальных территорий не было, помогали всем. Если в цифрах, то сейчас в округе фактически развёрнуто 6468 койко-мест. Это 158,41% от нормативных 4083. Аппаратами ИВЛ оборудовано 1043 койко-места. Кроме этого, дополнительно на случай эскалации ситуации с заболеваемостью коронавирусом медицинские организации в кратчайшие сроки за счёт имеющихся фондов могут перевести на режим изоляции дополнительно ещё 3840 койко-мест», — подчеркнул Александр Козлов в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что медицинские учреждения обеспечены тестами на 105,4% при запасе в среднем по округу на 21 день.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва сообщил, что количество мест для пациентов с коронавирусом в Московской области увеличат до 18 тыс.