В Волгограде прошла тренировка воздушной части парада Победы

В центре Волгограда прошла тренировка воздушной части парада Победы.

Об этом сообщают Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Экипажи отрабатывали слётанность. Они совершили пролёты на высотах от 100 до 300 метров.

В параде, который запланирован на 24 июня, примут участие боевые самолёты и вертолёты 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, в том числе Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35, Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Калининградской области прошли учения вертолётчиков Балтфлота.