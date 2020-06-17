В Волгограде прошла тренировка воздушной части парада Победы

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В центре Волгограда прошла тренировка воздушной части парада Победы.
В Волгограде прошла тренировка воздушной части парада Победы
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщают Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Экипажи отрабатывали слётанность. Они совершили пролёты на высотах от 100 до 300 метров.

В параде, который запланирован на 24 июня, примут участие боевые самолёты и вертолёты 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, в том числе Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35, Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Калининградской области прошли учения вертолётчиков Балтфлота.

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