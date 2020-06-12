В Омской области рассказали о проверке после обнаружения старинного захоронения

Сотрудники Следственного комитета России по Омской области проводят проверку после обнаружения старинного захоронения с человеческими останками во время земляных работ в городе Тара.

Как передаёт портал Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства, полое дерево с останками, закопанное на глубине четырёх метров, обнаружили рядом с местным Домом культуры.

Согласно предварительной оценке, на теле не нашли признаков насильственной смерти.

В свою очередь, издание Newinform сообщает, что погребённым может быть священник, так как раньше на этом месте располагалась церковь.

По оценкам специалистов, данному захоронению более 300 лет. Происхождение останков предстоит определить судмедэкспертам.