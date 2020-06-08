В Кировской области рассказали о ситуации с COVID-19 на предприятиях
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- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Елизавету Белоусову.
На предприятиях, где зарегистрированы заболевшие, продолжаются проверки. С областной прокуратурой согласовано 16 таких мероприятий, три уже завершено.
Как отметили в Роспотребнадзоре, в организациях не носят маски и не обрабатывают руки антисептиком.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за последние сутки выявили у 8985 человек.