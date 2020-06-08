В Кировской области рассказали о ситуации с COVID-19 на предприятиях

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В 33 организациях Кировской области зафиксировали случаи заболевания COVID-19.
В Кировской области рассказали о ситуации с COVID-19 на предприятиях
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Елизавету Белоусову.

На предприятиях, где зарегистрированы заболевшие, продолжаются проверки. С областной прокуратурой согласовано 16 таких мероприятий, три уже завершено.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в организациях не носят маски и не обрабатывают руки антисептиком.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за последние сутки выявили у 8985 человек.

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