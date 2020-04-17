За сутки в России умер 41 человек с коронавирусом

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За сутки в России умер 41 человек с коронавирусом COVID-19, общее количество смертей достигло 273.
За сутки в России умер 41 человек с коронавирусом
  • Reuters

«За сутки умер 41 пациент с коронавирусом... За весь период по России умерли 273 человека», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.

В оперштабе сообщили о выздоровлении от коронавируса 286 пациентов за сутки, всего выписаны 2590 человек.

За последние сутки новые случаи заражения (4070) коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в 81 российском регионе.

Всего в России на данный момент выявлено 32 008 заражённых коронавирусом.

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