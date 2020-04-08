Фитнес-тренер рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции

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Фитнес-тренер Ирина Пирогова рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции.
Фитнес-тренер рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она напомнила о мерах предосторожности.

«Если у человека неподготовленное тело, а он начинает работать с весом, то он просто вредит себе. Это может привести к травмам опорно-двигательного аппарата, нанести вред суставам», — заявила Пирогова.

Рекомендуется начинать с простой зарядки, разминки. Как отметила эксперт, особенно важно следить за техникой выполнения упражнений и не пытаться выполнить большое количество повторов.

Со своей стороны, врач-психиатр, главный врач Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова в беседе с сайтом «Москва 24» посоветовала наладить режим питания и воздержаться от перекусов.

«Как в детстве. Питание должно быть три раза в день, в одно и то же время. Желательно ограничиться одним и тем же объёмом еды. Не кусочничать, не перекусывать, не есть между делом», — сказала она.

По словам Коршуновой, в такой ситуации может помочь замещение — когда захочется съесть что-то вне основного рациона, стоит заняться любимым хобби, отвлечь себя.

Ранее инструктор групповых фитнес-программ, персональный тренер Анастасия Чамкина рассказала, как заниматься спортом во время режима самоизоляции.

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