Фитнес-тренер рассказала, как заниматься спортом во время режима самоизоляции
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».
Как отметила Чамкина, у домашних тренировок есть свои плюсы. Например, в таких условиях сложно перетренироваться, поэтому можно заниматься каждый день.
Эксперт советует выстроить чёткий график занятий, выбирать только те виды физической нагрузки, которые были опробованы в оффлайн-режиме, не пренебрегать разминкой, использовать большое зеркало или вести съёмку на мобильное устройство для проверки на ошибки.
Чамкина также рекомендует не спешить осваивать слишком сложные и травмоопасные упражнения. Кроме того, желательно чередовать нагрузку — например, провести функциональную тренировку в один день, а танцы и растяжку — в другой.
Ранее фитнес-тренер Ксения Иваненко в беседе с Newinform призвала заниматься спортом дома во время карантина.