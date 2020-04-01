Фитнес-тренер рассказала, как заниматься спортом во время режима самоизоляции

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Инструктор групповых фитнес-программ, персональный тренер Анастасия Чамкина рассказала, как заниматься спортом во время режима самоизоляции.
Фитнес-тренер рассказала, как заниматься спортом во время режима самоизоляции
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Как отметила Чамкина, у домашних тренировок есть свои плюсы. Например, в таких условиях сложно перетренироваться, поэтому можно заниматься каждый день.

Эксперт советует выстроить чёткий график занятий, выбирать только те виды физической нагрузки, которые были опробованы в оффлайн-режиме, не пренебрегать разминкой, использовать большое зеркало или вести съёмку на мобильное устройство для проверки на ошибки.

Чамкина также рекомендует не спешить осваивать слишком сложные и травмоопасные упражнения. Кроме того, желательно чередовать нагрузку — например, провести функциональную тренировку в один день, а танцы и растяжку — в другой.

Ранее фитнес-тренер Ксения Иваненко в беседе с Newinform призвала заниматься спортом дома во время карантина.

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