Эксперт призвала заниматься спортом дома во время карантина

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Фитнес-тренер Ксения Иваненко призвала заниматься спортом дома во время карантина.
Эксперт призвала заниматься спортом дома во время карантина
  • Pixabay

«Зал помогает в дисциплине, но хорошо выглядеть можно и без него. По поводу упражнений, которые надо выполнять: подойдёт любая активность, любая аэробика под зажигательную музыку. Если работаете из дома, то каждые полчаса хорошо разминаться», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, также необходимо правильно питаться — уменьшать количество углеводов и увеличивать количество овощей и белка.

Со своей стороны, диетолог Елена Боровова в беседе с телеканалом «360» рекомендовала следить за калориями и выполнять комплекс упражнений.

«Когда вы сидите дома, ваша активность снижается. При этом люди продолжают есть столько, сколько привыкли. Поэтому спорту необходимо уделять как минимум 30 минут в день», — сказала она.

Как напомнила эксперт, в интернете можно найти множество различных домашних онлайн-тренировок.

Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова рассказала, как вести себя на карантине.

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