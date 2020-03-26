Эксперт рассказала, как вести себя на карантине

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова рассказала, как вести себя на карантине.

«В первую очередь стоит для себя выбрать надёжный источник информации, то есть не читать всё подряд в лентах по теме «коронавирус», это и вызывает тревогу», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, также нужно понять, на что человек может повлиять, а на что — не может.

Ошемкова рекомендует сконцентрироваться на вещах, не связанных с пандемией. Как отметила эксперт, хорошее психологическое состояние будет у тех, кто продолжает заниматься любимыми увлечениями.

«К тому же многие проекты, программы и курсы сейчас организованы онлайн. Надо продолжать обычную нормальную жизнь с соблюдением техники безопасности», — пояснила она.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.