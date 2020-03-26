Эксперт рассказала, как вести себя на карантине

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Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова рассказала, как вести себя на карантине.
Эксперт рассказала, как вести себя на карантине
  • Pixabay

«В первую очередь стоит для себя выбрать надёжный источник информации, то есть не читать всё подряд в лентах по теме «коронавирус», это и вызывает тревогу», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, также нужно понять, на что человек может повлиять, а на что — не может.

Ошемкова рекомендует сконцентрироваться на вещах, не связанных с пандемией. Как отметила эксперт, хорошее психологическое состояние будет у тех, кто продолжает заниматься любимыми увлечениями.

«К тому же многие проекты, программы и курсы сейчас организованы онлайн. Надо продолжать обычную нормальную жизнь с соблюдением техники безопасности», — пояснила она.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.

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