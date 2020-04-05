В Орехово-Зуеве завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва
«В 00:20 аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуеве завершены», — цитирует представителя МЧС ТАСС.
Диагностический комплекс «Струна» приступил к обследованию несущих конструкций дома, чтобы определить их состояние.
Ранее число погибших при ЧП в Орехово-Зуеве возросло до трёх, ещё шесть человек пострадали.
4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего было разрушено несколько квартир второго подъезда.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.