Авиация ЧФ и ЮВО проводит учения в Крыму

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Экипажи самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа и боевыми расчётами дивизионов зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400 «Триумф» проводят учения в Крыму.
Авиация ЧФ и ЮВО проводит учения в Крыму
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Учебно-боевые мероприятия проводятся в несколько этапов, в ходе которых лётчики отрабатывают организацию выполнения боевых упражнений с наступательными и оборонительными целями», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы Черноморского флота.

По замыслу учения силы авиации и ПВО, дислоцированные в Крыму, выполняют задачи по противовоздушной обороне полуострова, а авиация, базирующаяся на аэродромах ЮВО на материке, выполняет действия наступательного характера.

Отмечается, что в двустороннем учении авиации задействовано более 20 самолётов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что подразделения зенитно-ракетного полка Черноморского флота проводят учения по защите объектов от авиации условного противника.

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