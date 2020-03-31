Режим полной самоизоляции введён в Кабардино-Балкарии и на Колыме

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Режим полной самоизоляции введён в Кабардино-Балкарии и Магаданской области. Об этом сообщили главы регионов.
Режим полной самоизоляции введён в Кабардино-Балкарии и на Колыме
  • РИА Новости

«Cегодня подписал указ, который предполагает полную самоизоляцию жителей республики. Возможно, кому-то такие меры покажутся жёсткими, но уверяю вас, они являются своевременными, обоснованными и адекватными», — написал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Instagram.

Губернатор Сергей Носов подписал постановление о введении на территории Магаданской области режима полной самоизоляции.

«Документ обязывает граждан обеспечить самоизоляцию по месту проживания или месту пребывания в период с 31 марта по 5 апреля 2020 года», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Ранее стало известно, что режим домашней самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Москвы и Московской области, вводится ещё в ряде российских регионов.

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