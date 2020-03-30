Режим самоизоляции введён ещё в 14 регионах России

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Режим домашней самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Москвы и Московской области, вводится ещё в 14 российских регионах. 
Режим самоизоляции введён ещё в 14 регионах России
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

В списке указаны Архангельская, Липецкая, Рязанская, Свердловская, Ульяновская, Новгородская, Калининградская, Иркутская, Вологодская и Мурманская области, а также республики Татарстан, Марий Эл, Адыгея и Якутия.

29 марта власти Москвы объявили, что в столице с 30 марта из-за пандемии коронавируса вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Президент России Владимир Путин назвал оправданными вводимые ограничения.

Ранее старший научный сотрудник Института социологии РАН Наталья Гришаева в беседе с Newinform рассказала, чем занять детей во время режима самоизоляции.

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