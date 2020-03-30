Психолог рассказала, чем занять детей во время режима самоизоляции

Семейный психолог, старший научный сотрудник Института социологии РАН Наталья Гришаева рассказала, чем занять детей во время режима самоизоляции.

В беседе с Newinform она отметила, что все занятия должны быть разнообразными.

«Например, нельзя заставлять их только рисовать, только лепить или исключительно играть в настольные игры. Хорошо, если дети подвигаются, сделают зарядку. Можно также выделить время на совместный просмотр фильма, который потом обсудить», — пояснила эксперт.

По её словам, многие дети почти всегда живут по режиму из-за школы или детсада, поэтому, если они привыкли к такому распорядку, в случае его нарушения возможен конфликт.

«Я бы посоветовала родителям написать режим, как он был у детей, но уже с учётом того, что они сидят дома», — сказала Гришаева.

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