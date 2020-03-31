В Приморье и Башкортостане вводится режим полной самоизоляции
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Сегодня с 20:00 (18:00 мск. — RT) вступает в действие указ главы Республики Башкортостан с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей региона. Это поможет нам избежать тяжёлых последствий», — написал глава региона Радий Хабиров во «ВКонтакте».
По его словам, в Башкирии зафиксированы два новых случая заражения COVID-19. Тяжёлых случаев на территории региона нет.
«Режим полной самоизоляции вводится в Приморье. В Приморье вводятся дополнительные меры борьбы с эпидемией», — сообщается на сайте правительства Приморского края.
Жителям региона не разрешается покидать дома за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и при прямой угрозе жизни и здоровью, выгула домашних животных, поездок на работу и выноса мусора.
Ранее стало известно, что режим домашней самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Москвы и Московской области, вводится ещё в ряде российских регионах.